Курсовая работа Гражданское право

$40
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Закрыт4 заявки180 просмотров

Курсовая работа на тему: "Отетственность за вред, причиненный гражданином признанным ограниченно дееспособным"

Требования:

1. Структура работы определяется Исполнителем;

2. Используемая литература:

Гражданский кодекс РФ, комментарии к ГК РФ,

монографии - 40%,

статьи в периодических журналах за последние 3 года!(юридической направленности, например, "Российская юстиция", "Законность" и др.) - 30%,

Бюллетени Верховного суда РФ - 10%

примеры из юридической практики (решения суда) - 15%

учебная литература (не позднее 2008 года, а лучше всего 2010г.) - 5%

3. Наличие сносок в работе обязательно!

4. Правила оформления работы (методические рекомендации) предоставлю дополнительно выбранному Исполнителю.

5. Объем работы - 40- 50 страниц

лично Внимательно проверяю на Плагиат!

требовательно отношусь к оформлению и качеству выполненной работы

Срок исполнения 5 дней.

ВАЖНО: в качестве исполнителей рассматриваю кандидатуры только граждан РФ;

и преимущественно по гражданско-правовой специализации

14 лет назад
TatianaVic
Татьяна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SRKnEt
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня

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SRKnEt
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад