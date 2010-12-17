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Курсовая работа Гражданское право
Курсовая работа на тему: "Отетственность за вред, причиненный гражданином признанным ограниченно дееспособным"
Требования:
1. Структура работы определяется Исполнителем;
2. Используемая литература:
Гражданский кодекс РФ, комментарии к ГК РФ,
монографии - 40%,
статьи в периодических журналах за последние 3 года!(юридической направленности, например, "Российская юстиция", "Законность" и др.) - 30%,
Бюллетени Верховного суда РФ - 10%
примеры из юридической практики (решения суда) - 15%
учебная литература (не позднее 2008 года, а лучше всего 2010г.) - 5%
3. Наличие сносок в работе обязательно!
4. Правила оформления работы (методические рекомендации) предоставлю дополнительно выбранному Исполнителю.
5. Объем работы - 40- 50 страниц
лично Внимательно проверяю на Плагиат!
требовательно отношусь к оформлению и качеству выполненной работы
Срок исполнения 5 дней.
ВАЖНО: в качестве исполнителей рассматриваю кандидатуры только граждан РФ;
и преимущественно по гражданско-правовой специализации
Выбранный исполнитель
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