3 работы по психоконсультированию по оргразвитию

Необходимо написать реферат по организационным изменениям (их специфика и т.д.)

Примерный объем 20 стр. можно предложить готовый

Реферат-программу организационного консультирования согласно поставленным задачам и решениям этих задач.

Примерный объем 5-10 стр. можно предложить готовый

Написать кейс (case) - можно предложить готовый. Примерный объем 5-10 стр. Для тех - кто не знает, что это, вышлю примеры, ничего сложного.

Понадобится 2 или 3 исполнителя. Сразу оставляйте мейл и все возможные контакты - можно в личку. Исполнители будут выбраны мгновенно.

Срок - 19 декабря