3 работы по психоконсультированию по оргразвитию

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Необходимо написать реферат по организационным изменениям (их специфика и т.д.)

Примерный объем 20 стр. можно предложить готовый

Реферат-программу организационного консультирования согласно поставленным задачам и решениям этих задач.

Примерный объем 5-10 стр. можно предложить готовый

Написать кейс (case) - можно предложить готовый. Примерный объем 5-10 стр. Для тех - кто не знает, что это, вышлю примеры, ничего сложного.

Понадобится 2 или 3 исполнителя. Сразу оставляйте мейл и все возможные контакты - можно в личку. Исполнители будут выбраны мгновенно.

Срок - 19 декабря

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад