Транспортная энергетика (хладотранспорт)

Тема "перевозка грузов на направлении"

курсовая работа должна состоять из графической части 2 стр, пояснительной записки 25-30 листов и решения нескольких задач.

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в приложении не удалось загрузитьфайлы могу выслать на почту.там есть подробное описание .

работа нужна срочно и чем быстрее она будет готова тем больше средств готова постратить

все вопросы на почту [email protected]