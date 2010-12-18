Расчет теплообменного аппарата

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Необходимо произвести тепловой и гидравлический расчеты рекуперативного теплообменного аппарата

14 лет назад
yafor
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12 лет назад

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