Нужно сделать курсовую. Тема: Банковская деятельность. Рассчитать показатели и т.д. Язык: украинский.
Курсовая работа по конкурентному анализу
Нужна курсовая работа на любую тему по конкурентному анализу. Не из интернета, оригинальную. Оплата по факту.
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