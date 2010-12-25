Курсовая по Маркетингу

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Завершен3 заявки209 просмотров

Нужно сделать курсовую. Тема: Банковская деятельность. Рассчитать показатели и т.д.

Язык: украинский.

14 лет назад
MakeMyWeb
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

NiceBoss
Любава 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Работа выполнена в срок. Большое спасибо.
Просто замечательный заказчик. Точно сформулировал задание и очень быстро оплатил. Благодарю за сотрудничество и всем рекомендую

Заявки фрилансеров

NiceBoss
Любава 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад