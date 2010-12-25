Курсовая по Маркетингу

Сайт уже готов, есть все исходники (PHP, MySQL). Необходимо написать РПЗ и сделать необходимые чертежи и плакаты. Ссылки на методички с требованиями по оформлению: http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/metodich.htm http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/Met.html (Тип дипломного ...