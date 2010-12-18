Отчеты о прохождении практик

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Закрыт6 заявок214 просмотров

Нужно три отчета о трех практиках:

учебно-ознакомительная

преддипломная

производственная

Пишите Ваши предложения.

14 лет назад
nissajem
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров