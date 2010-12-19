Курсовая Организация, нормирование и оплата труда

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Тема курсовой - анализ использования рабочего времени работников предприятий торговли как фактора повышения эффективности использования труда на материалах ООО Енисейский ТД

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$43
1 день

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад