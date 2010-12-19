Реферат по организационной деятельности

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Требуется написать реферат

В реферате описать проблемную ситуацию (придумать) и предложить пути ее разрешения на примере Мясокомбината.

Желательно составить алгоритм в виде схемы, можно таблицу

Срок 1 день

Объем работы 5-7 страниц

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров