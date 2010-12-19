Реферат по организационной деятельности

Тема диплома Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности на примере МАОУ "СОШ 122". нужно: 1. Откорректировать п.2.3 " Анализ дебиторской и кредиторской задолженности", нужны грамотные выводы. 2. Глава 3 ...