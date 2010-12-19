Тема курсовой - анализ использования рабочего времени работников предприятий торговли как фактора повышения эффективности использования труда на материалах ООО Енисейский ТД
Реферат по организационной деятельности
Требуется написать реферат
В реферате описать проблемную ситуацию (придумать) и предложить пути ее разрешения на примере Мясокомбината.
Желательно составить алгоритм в виде схемы, можно таблицу
Срок 1 день
Объем работы 5-7 страниц
Заявки фрилансеров
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