Графические плакаты

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Нужно создать графические плакаты. Желательно 2 шт., к дипломному проекту. Тема диплома "Современные приемы макетирования в поисках новых форм одежды". Колорит плакатов - ахроматический. В качестве основы геометрические фигуры. Минимализм. 

5 лет назад
Catherine1701
Екатерина 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

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