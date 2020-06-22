Оформить курсовую работу

Задание для дипломной работы — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. Сама БД может быть создана как в ...
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