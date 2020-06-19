Миграционная политика

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Закрыт2 заявки626 просмотров

Миграционные процессы в Лениградской области на материалах Федеральной службы государственной статистики.Смотрите сайт службы и описываете, какие данные по Ленинградской области есть, за какие годы, какие миграционные процессы отражены.

5 лет назад
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