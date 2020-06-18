Веб-приложение на Spring (Boot) для демонстрации на защите дисертации

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Закрыт3 заявки661 просмотр

Нужна автоматизированная система для учета и принятия специалистов на работу. Программа должна быть небольшая, просто как макет, который демонстрирует возможности с минимальной реализацией. С неким графическим интерфейсом, чтобы ее можно было продемонстрировать. Требуемый стек: Java, Spring (Boot)

Java
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guest_15924876017456
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