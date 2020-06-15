Доделать ВКР

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Закрыт3 заявки351 просмотр

Сделана первая глава, есть примерный план движения ко второй главе. 

Соответственно, нужно сделать вторую главу и при необходимости внести небольшие коррективы в первую.

Для уточнения и просмотра готовых материалов пишите.

5 лет назад
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