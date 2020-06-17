Необходимо сделать рерайт главы ВКР, название главы: Формирование участия европейского союза в урегулировании региональных конфликтов, чтобы пройти проверку на антиплагиат.вуз (от 75%) срок до 18.06.2020. Число слов 7382.
Рерайт главы ВКР
Необходимо сделать рерайт главы ВКР, название главы: Операции Европейского Союза в конфликтны хрегионах, чтобы пройти проверку на антиплагиат.вуз (от 75%) срок до 18.06.2020. Число слов 12323.
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