Рерайт главы ВКР

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Завершен3 заявки243 просмотра

Необходимо сделать рерайт главы ВКР, название главы:  Операции Европейского Союза в конфликтны хрегионах, чтобы пройти проверку на антиплагиат.вуз (от 75%) срок до 18.06.2020.  Число слов 12323.

5 лет назад
saidaniko
Саида 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$35
4 дня
Все отлично! Сделано в срок, рекомендую)
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
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год назад
5 лет назад
Марьям
 
25 лет
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Была
4 года назад
5 лет назад