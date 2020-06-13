Доклад к диплому

$6
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Завершен2 заявки346 просмотров

Нужен доклад к диплому, отправлю в лс все данные.

5 лет назад
IvanPavlov
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

NFlier
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$6
1 день
Escrow
Сделал работу быстро,отправил на проверку.Спасибо!
Хороший заказчик. Несмотря на ряд технических проблем не отказался от заказа. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Мария
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
52 отзыва
5 лет назад
NFlier
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад