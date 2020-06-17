Доклад по защите дипломной работы

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Завершен8 заявок594 просмотра

Нужно написать доклад по защите дипломной на 1-2 листа. Дипломную работу скину

5 лет назад
adam_sm
Адам 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Всё выполнено в срок. Всё отлично. Доволен сотрудничеством
Всё отлично, без проволочек и проблем. Спасибо.

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