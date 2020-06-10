Сделать домашнее задание (конкурентный анализ)

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Закрыт1 заявка352 просмотра

Сделать домашнее задание по Логике для студента.

1 задание: Конкурентный анализ.

2 задание: жизненный цикл и ценообразование товара в период короновируса.

3 задание: ответить на вопросы.

Задания и примеры готового задания вышлю на почту.

Важен быстрый срок исполнения, если выполните работу сегодня - могу доплатить немного сверху.

Заранее благодарю за отклики.

5 лет назад
PUTOSIK
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Василий
 
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