Курсовой проект по курсу "Базы данных" . надо сделать курсовой и на его основе - отчет по практике. Курсовой проект
Сделать домашнее задание (конкурентный анализ)
Сделать домашнее задание по Логике для студента.
1 задание: Конкурентный анализ.
2 задание: жизненный цикл и ценообразование товара в период короновируса.
3 задание: ответить на вопросы.
Задания и примеры готового задания вышлю на почту.
Важен быстрый срок исполнения, если выполните работу сегодня - могу доплатить немного сверху.
Заранее благодарю за отклики.
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