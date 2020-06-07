ТОСП раздел диплома

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Нужно выполнить Тосп раздел для диплома. Имеется готовый диплом, нужно его изменить(изменились размеры здания в осях), и выполнить ПЗ согласно новым требованиям.

5 лет назад
guest_15917410574621
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5 лет назад

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