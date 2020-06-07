Тема курсовой по общей психологии: "Иллюзии восприятия". В работе ориентироваться на методичку Ануфриев А. Ф. «Научное исследование». (во вложении) Объём работы 25-30 страниц 14 шрифтом с полуторным интервалом. Ключевые моменты: структура ...
Курсовое проектирование по теории механизмов и машин
Объем проекта
Проект состоит из четырех листов графического материала и пояснительной записки и включает рассмотрение следующих разделов курса:
– структурный анализ рычажного механизма;
– кинематический анализ рычажного механизма ( 1-й лист проекта);
– силовой расчет рычажного механизма (2-й лист проекта);
– синтез зубчатого передаточного механизма и эвольвентного зубчатого зацепления (3-лист проекта);
– синтез кулачкового механизма (4-й лист проекта)
Указания к курсовой работе, примеры выполнения каждого задания и вариант прикрепил в файлах.
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