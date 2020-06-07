Курсовое проектирование по теории механизмов и машин

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Объем проекта

Проект состоит из четырех листов графического материала и пояснительной записки и включает рассмотрение следующих разделов курса:

– структурный анализ рычажного механизма;

– кинематический анализ рычажного механизма ( 1-й лист проекта);

– силовой расчет рычажного механизма (2-й лист проекта);

– синтез зубчатого передаточного механизма и эвольвентного зубчатого зацепления (3-лист проекта);

– синтез кулачкового механизма (4-й лист проекта)

Указания к курсовой работе, примеры выполнения каждого задания и вариант прикрепил в файлах.

5 лет назад
guest_15917019312611
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