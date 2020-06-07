Составить Бизнес- план интернет-магазина(для центра занятости) .

Приветствую. Подробно расписано ТЗ в методичке во вложении.

Также дам материалы конкретизирующие будущий бизнес: список товаров, ассортимент, ЦА вкратце.... список конкурентов...

Только собственная творческая работа. проверю, если будет скачено с сети- не приму. уникальность от 80% и выше.

Минимальный обьем 30 стр.

Сроки на написание 10 дней. сроки на внесение правок после проверки- неделя.