Составить Бизнес- план интернет-магазина(для центра занятости) .

$80
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Закрыт3 заявки539 просмотров

Приветствую. Подробно расписано ТЗ в методичке во вложении. 

Также дам материалы конкретизирующие будущий бизнес: список товаров, ассортимент, ЦА вкратце.... список конкурентов...

Только собственная творческая работа. проверю, если будет скачено с  сети- не приму. уникальность от 80% и выше. 

Минимальный обьем 30 стр.

Сроки на написание 10 дней. сроки на внесение правок после проверки- неделя. 

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