Рерайт диплома по направлению Нефтегазовое дело. Нужен порог уникальности не менее 85% всего текста на Text.ru. Файл - 55 страниц текста (14, Times New Roman, расстояние между строками - одинарное). Файл скину тому, с кем ...
Практическая работа по исторической грамматике, 7 заданий
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