Рерайт диплома

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Закрыт12 заявок494 просмотра

Рерайт диплома по направлению Нефтегазовое дело. Нужен порог уникальности не менее 85% всего текста на Text.ru. Файл - 55 страниц текста (14, Times New Roman, расстояние между строками - одинарное). Файл скину тому, с кем договоримся.

5 лет назад
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