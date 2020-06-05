Срок исполнения до 11-30
Аналитическая работа
Тема: "Состояние энергетической безопасности экономического субъекта на примере ..."
Анализ может быть приведён на примере любого города, предприятия или региона.
Необходимо раскрыть тему по плану во вложенном файле.
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