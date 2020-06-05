Аналитическая работа

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Закрыт2 заявки295 просмотров

Тема: "Состояние энергетической безопасности экономического субъекта на примере ..."

Анализ может быть приведён на примере любого города, предприятия или региона.

Необходимо раскрыть тему по плану во вложенном файле.

5 лет назад
anzifer
Борис 
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5 лет назад

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Ольга
 
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