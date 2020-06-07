Написать курсовую по психологии на тему "Иллюзии восприятия"

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Закрыт8 заявок489 просмотров

Тема курсовой по общей психологии: "Иллюзии восприятия".

В работе ориентироваться на методичку Ануфриев А. Ф. «Научное исследование».  (во вложении)

Объём работы 25-30 страниц 14 шрифтом с полуторным интервалом.   

Ключевые моменты: структура работы, формулировка понятийного аппарата исследования и ссылки на литературу. Введению и заключению необходимо уделить особое внимание. 

Библиографический поиск можно начинать с учебников и хрестоматий далее обратиться к реферативным

журналам. Примеров достаточно в интернете, главный критерий оценки этих работ

это грамотно разработанный понятийный аппарат исследования.

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