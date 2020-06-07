Рерайт диплома в программе антиплагиат вуз с 15% до 73 % 65 стр

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Закрыт2 заявки681 просмотр

требуется выполнить рерайт диплома в программе ап вуз, опыт работы с программой обязателен!

проверка по всем модулям в том числе и перефразирование

срок 11 июня

5 лет назад
Nastia380
45 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алеся
 
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3 года назад
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Евгений
 
38 лет
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4 года назад
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