Курсовая работа по педагагогике

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Закрыт4 заявки701 просмотр

Тема работы: Современные требования к классному руководителю как основа построения траектории его профессионального роста.

Есть план работы, набросок введения. По срокам работа нужна до 17 июня.

Важно, чтобы работа прошла проверку на антиплагиат.

5 лет назад
guest_15918017001372
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
5 лет назад
$67
7 дней
Работа не выполнена в срок и не выполнена в принципе. Была внесена предоплата. Деньги не возвращены. Исполнитель, как только речь заходит о выполнении работы, пропадает из сети.
Дивно залишати відгук через три роки ще й гостю. Тим більше, що дійсно після тієї співпраці досить довго перебувала в певній фрустрації. Робота була передплачена на половину, завдання в процесі змінювалось, затримка дійсно була, але була й домовленість про знижку за неї. Після відправки роботи в повному обсязі через хвилину отримала відгук, що робота не виконана. Після того людина на зв'язок вже не вийшла. Шкодую, що не задіяла арбітраж. Не задіяла тому, що терміни все ж порушила, але в цілому відгук зовсім не відповідає дійсності. Та хай буде, пережили. Ту роботу вважаю однією з кращих своїх. Збагатила досвід і портфоліо.

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Кристина
 
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Была
5 лет назад
5 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
5 лет назад
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
Мирослава
 
26 лет
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Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад