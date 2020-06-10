Курсовая работа по педагагогике

Дивно залишати відгук через три роки ще й гостю. Тим більше, що дійсно після тієї співпраці досить довго перебувала в певній фрустрації. Робота була передплачена на половину, завдання в процесі змінювалось, затримка дійсно була, але була й домовленість про знижку за неї. Після відправки роботи в повному обсязі через хвилину отримала відгук, що робота не виконана. Після того людина на зв'язок вже не вийшла. Шкодую, що не задіяла арбітраж. Не задіяла тому, що терміни все ж порушила, але в цілому відгук зовсім не відповідає дійсності. Та хай буде, пережили. Ту роботу вважаю однією з кращих своїх. Збагатила досвід і портфоліо.