Сделать теоретическую часть диплома

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки509 просмотров

Диплом на тему "Разработка веб сервиса бронирования платных мест для рыбалки"

Диплом нужен к 17 числу. Есть код. Написан на Yii2, php фреймворк.

Необходимо сделать диплом (теоритическую часть)

Бакалавр, 60-70 листов, уникальность не менее 65%. Антиплагиаут ВУЗ.

PHPYii
5 лет назад
kilinanatoly
Анатолий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Маъруф
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад