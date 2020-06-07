Объем проекта Проект состоит из четырех листов графического материала и пояснительной записки и включает рассмотрение следующих разделов курса: – структурный анализ рычажного механизма; – кинематический анализ рычажного механизма ( 1-й лист проекта); ...
Сделать теоретическую часть диплома
Диплом на тему "Разработка веб сервиса бронирования платных мест для рыбалки"
Диплом нужен к 17 числу. Есть код. Написан на Yii2, php фреймворк.
Необходимо сделать диплом (теоритическую часть)
Бакалавр, 60-70 листов, уникальность не менее 65%. Антиплагиаут ВУЗ.
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