Программирование игрового приложения и сделать курсовую работу по этому приложению с методички,(30-40 стр.) уникальность 40%+, до 19,06,2020 Игры на ваш выбор : 1. Программирование игрового приложения «Шестеренки». Цель – разместить не-сколько шестеренок разного ...
Найти методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов
Найти методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов, основанные на биохимических механизмах.
(Пишу курсовую по биохимии, в которой необходимо сравнить найденные методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов для выявления оптимального.) Помогите найти методы выделения (не культивирования, не получения чистой культуры, а именно выделения/извлечения в природе) углеводородокисляющих микроорганизмов, ОСНОВЫВАЯСЬ на знаниях БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
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