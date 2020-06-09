Найти методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов

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Найти методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов, основанные на биохимических механизмах. 

(Пишу курсовую по биохимии, в которой необходимо сравнить найденные методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов для выявления оптимального.) Помогите найти методы выделения (не культивирования, не получения чистой культуры, а именно выделения/извлечения в природе) углеводородокисляющих микроорганизмов, ОСНОВЫВАЯСЬ на знаниях БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

5 лет назад
yurkova
Алина 
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Mummymama
Ольга 
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Mummymama
Ольга 
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