Найти методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов, основанные на биохимических механизмах.

(Пишу курсовую по биохимии, в которой необходимо сравнить найденные методы выделения углеводородоокисляющих микроорганизмов для выявления оптимального.) Помогите найти методы выделения (не культивирования, не получения чистой культуры, а именно выделения/извлечения в природе) углеводородокисляющих микроорганизмов, ОСНОВЫВАЯСЬ на знаниях БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.