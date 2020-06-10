Написать практическую часть дипломной работы

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБ ИСТОРИИ ИГРУШКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (НА

ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ)

2.1Анализусловий формирования знаний об истории игрушки у детей 5-6

лет

2.2 Изучениезапросов родителей на участие в организации мероприятий по теме «История

игрушки»

2.3Планирование работы по формированию знаний об игрушке у детей старшего

дошкольного возраста