Программирование игрового приложения и сделать курсовую работу по нему

Программирование игрового приложения и сделать курсовую работу по этому приложению с методички,(30-40 стр.) уникальность 40%+, до 19,06,2020

Игры на ваш выбор :

1. Программирование игрового приложения «Шестеренки». Цель – разместить не-сколько шестеренок разного размера на фиксированных местах экрана, чтобы обеспечить их вращение. Первая и последняя шестеренки изначально расположены на своих местах и вращаются.

2. Программирование игрового приложения "Три в ряд"

3.Программирование игрового приложения "Одна линия". Пользователю предоставляется геометрическая фигура из набора точек, соединенных линиями. Необходимо обвести фигуру, не отрываясь от нее и не проводя дважды по одной линии.

4.Программирование игрового приложения "Парные изображения". Игровое поле содержит несколько карт рубашкой вверх. Необходимо находить две карты с одинаковым изображением на обратной стороне. Время на прохождение каждого уровня ограничено.

5.Программирование игрового приложения "Снайпер". На экране картинка с мишенями и круглый прицел. Сквозь прицел можно видеть местность в приближении. Прицел можно двигать мышью, но при этом изображение в нем колеблется (колебания затухающие). Цель – уничтожить все мишени, возможно, за ограниченное время. Варианты развития игры: мишени могут двигаться, можно реализовать анимацию попадания в мишень.

6.Программирование приложения «Глазомер». Это игра или скорее тест, насколько хорошо развит ваш "глазомер" – способность определять расстояние, не прибегая к помощи каких-либо приборов или устройств (кроме собственных глаз). Пользователю предлагаются по очереди несколько «задач»: с помощью мыши типа определить центр окружности, модифицировать геометрическую фигуру, чтобы получится паралелограмм, определить середину отрез-ка и т.п. После выполнения действия пользователем ему визуально показывается верный ответ, а также отклонение в мм или пикселях его ответа от правильного.

7.Программирование игрового приложения «Тест на зрительную память». Пользователю предъявляют фигуру, которую нужно нарисовать по памяти.

8.Программирование игрового приложения «Заполни квадрат». Перед игроком – набор фигур, которые необходимо расположить в квадрате так, чтобы полностью его заполнить. Задание с каждым уровнем усложняется.