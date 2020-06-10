Добрый день, нужна курсовая работа на тему "Сестринский уход за женщиной после удаления полипов",

Что должно быть в курсовой

Титульный лист: первую страницу не нумеруем, но в общем объеме считаем.

Реферат или аннотация работы редко занимает больше 1 листа.

Оглавление составляет 1-2 страницы и тоже входит в объем.

Все обязательные элементы введения займут 1-2 листа.

Основная часть: как понятно ,именно она займет больше всего страниц. Эта часть состоит из:глав (разделов);

параграфов.

В главу входит минимум 2, максимум 4 параграфа, каждый объемом 2-4 страницы. В зависимости от курса обучения, в курсовой может быть 2 или 3 главы. Соответственно, общий объем основной части — 20-25 страниц.

То есть нужна классическая курсовая страниц на 25 без практической части и без проверки на плагиат и прочее, нужна сегодня, крайний срок завтра к утру.