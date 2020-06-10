Тема работы: Современные требования к классному руководителю как основа построения траектории его профессионального роста. Есть план работы, набросок введения. По срокам работа нужна до 17 июня. Важно, чтобы работа прошла проверку на антиплагиат.
Курсовая работа
Добрый день, нужна курсовая работа на тему "Сестринский уход за женщиной после удаления полипов",
Что должно быть в курсовой
Титульный лист: первую страницу не нумеруем, но в общем объеме считаем.
Реферат или аннотация работы редко занимает больше 1 листа.
Оглавление составляет 1-2 страницы и тоже входит в объем.
Все обязательные элементы введения займут 1-2 листа.
Основная часть: как понятно ,именно она займет больше всего страниц. Эта часть состоит из:глав (разделов);
параграфов.
В главу входит минимум 2, максимум 4 параграфа, каждый объемом 2-4 страницы. В зависимости от курса обучения, в курсовой может быть 2 или 3 главы. Соответственно, общий объем основной части — 20-25 страниц.
То есть нужна классическая курсовая страниц на 25 без практической части и без проверки на плагиат и прочее, нужна сегодня, крайний срок завтра к утру.
Заявки фрилансеров
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