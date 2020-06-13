Для оформления курсового проекта необходимо пользоваться ГОСТ 7.32-2017; ГОСТ 7.1-2003 тема: "Проект чаеразвесочного предприятия производительностью 640 тонн продукции в год для напитков" учебник, который есть в свободном доступе Технология безалкогольных напитков, Оганесянц Л.А. ...
Требуется рерайт части дипломной работы, около 10 страниц
На данный момент оригинальность 0, а требуется около 60
Проверка будет вузовская
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