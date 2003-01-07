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тема: "Проект чаеразвесочного предприятия производительностью 640 тонн продукции в год для напитков"

учебник, который есть в свободном доступе Технология безалкогольных напитков, Оганесянц Л.А. Панасюк А.Л. Гернет М.В. 2012

да и 2 чертежа:

1. оборудование любое связанное с чаем,

2. общетехнологическая схема

страниц 30-35

до 27 июня

5 лет назад
DmitryMali
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