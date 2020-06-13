Переделать ВКР

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Закрыт5 заявок546 просмотров

Переделать ВКР в соответсвии с нынешней экономической ситуацией(пандемия) и доделать небольшие изменения по основному тексту 

5 лет назад
guest_15920534389855
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