Написать продающий текст

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В последние время студенты стали уделять большое внимание различнымформам физической культуры. Дефицит двигательной активности связан с тем, что

по плану на физическое воспитание отводится 2-4 часа в неделю. Тогда, как для

молодого человека двигательный недельный режим должен составлять 8-10 часов .

Таким образом, дефицит двигательной активности очевиден. Кроме того, следует

отметить, что сейчас студенты стали отдавать предпочтение силовым видам спорта.

В нашем вузе все большую популярность завоевывает атлетическая гимнастика. Этот

вид физической культуры стал одним из самостоятельных занятий физическим

совершенствованием.

Многочисленные данные свидетельствуют отом, что сочетание силовых упражнений с другими средствами разносторонней

физической подготовки позволяют достичь высокого уровня развития основных

физических качеств и функций организма.

 

Ценность занятий атлетической гимнастикойна организм студентов неоспорима. В результате внешних отягощений, которые

имеют место в процессе занятий атлетической гимнастикой, улучшается обмен

внеклеточной жидкости и крови, существенно возрастает кровоток в работающих

мышцах, что позволяет быстро восстанавливать травмированные мышцы и связки. Во

время занятий атлетической гимнастикой, можно создавать изолировано в различных

мышечных группах мощный кровоток, и этим самым добиваться, целенаправленного

воздействия на организм .

 

В целом тренировка атлетическойгимнастикой является сильным средством для восстановления здоровья, улучшения

биосинтеза и повышения энергетики.

 

В соответствии с этим, целью нашей работыбыло изучение изменений в физическом развитии, физической подготовленности и других

функций организма студентов под влиянием занятий атлетической гимнастикой.

 

 

 

 

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