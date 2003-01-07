Для оформления курсового проекта необходимо пользоваться ГОСТ 7.32-2017; ГОСТ 7.1-2003 тема: "Проект чаеразвесочного предприятия производительностью 640 тонн продукции в год для напитков" учебник, который есть в свободном доступе Технология безалкогольных напитков, Оганесянц Л.А. ...
Написать продающий текст
В последние время студенты стали уделять большое внимание различнымформам физической культуры. Дефицит двигательной активности связан с тем, что
по плану на физическое воспитание отводится 2-4 часа в неделю. Тогда, как для
молодого человека двигательный недельный режим должен составлять 8-10 часов .
Таким образом, дефицит двигательной активности очевиден. Кроме того, следует
отметить, что сейчас студенты стали отдавать предпочтение силовым видам спорта.
В нашем вузе все большую популярность завоевывает атлетическая гимнастика. Этот
вид физической культуры стал одним из самостоятельных занятий физическим
совершенствованием.
Многочисленные данные свидетельствуют отом, что сочетание силовых упражнений с другими средствами разносторонней
физической подготовки позволяют достичь высокого уровня развития основных
физических качеств и функций организма.
Ценность занятий атлетической гимнастикойна организм студентов неоспорима. В результате внешних отягощений, которые
имеют место в процессе занятий атлетической гимнастикой, улучшается обмен
внеклеточной жидкости и крови, существенно возрастает кровоток в работающих
мышцах, что позволяет быстро восстанавливать травмированные мышцы и связки. Во
время занятий атлетической гимнастикой, можно создавать изолировано в различных
мышечных группах мощный кровоток, и этим самым добиваться, целенаправленного
воздействия на организм .
В целом тренировка атлетическойгимнастикой является сильным средством для восстановления здоровья, улучшения
биосинтеза и повышения энергетики.
В соответствии с этим, целью нашей работыбыло изучение изменений в физическом развитии, физической подготовленности и других
функций организма студентов под влиянием занятий атлетической гимнастикой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Направление менеджмент. Необходимо описать особенности операционной модели и организационных способностей (в приложении) компании в энергетическом комплексе (будет указана позднее) по годовым отчетам с использованием модели BCG (в приложении), предложить рекомендации по улучшению и выделить ...Завершен5 лет назад
- $6
Нужен доклад к диплому, отправлю в лс все данные.Завершен5 лет назад
Переделать ВКР в соответсвии с нынешней экономической ситуацией(пандемия) и доделать небольшие изменения по основному текстуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
На данный момент оригинальность 0, а требуется около 60 Проверка будет вузовскаяРефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно поднять оригинальность работы с 30% до 80%. Сайт для проверки antioplagiat.ruРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт5 лет назад
Срочно нужно повысить оригинальность текста вручную , чтобы пройти антиплагиат. Времени очень мало , заранее спасибо!Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать доклад по защите дипломной на 1-2 листа. Дипломную работу скинуЗавершен5 лет назад
Тема: «Вымирающие виды животных и растений ленинградской област»Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт5 лет назад
У меня есть этот реферат но надо доработатьРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт5 лет назад