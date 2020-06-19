Для оформления курсового проекта необходимо пользоваться ГОСТ 7.32-2017; ГОСТ 7.1-2003 тема: "Проект чаеразвесочного предприятия производительностью 640 тонн продукции в год для напитков" учебник, который есть в свободном доступе Технология безалкогольных напитков, Оганесянц Л.А. ...
Описание особенностей операционной модели компании
Направление менеджмент.
Необходимо описать особенности операционной модели и организационных способностей (в приложении) компании в энергетическом комплексе (будет указана позднее) по годовым отчетам с использованием модели BCG (в приложении), предложить рекомендации по улучшению и выделить лучшие практики с точки зрения структур, бизнес-процессов, персонала и организационных способностей.
Размер 10 страниц 12 шрифтом, графики и рисунки приветствуются, но не сканы.
срок до 18 июня
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $6
Нужен доклад к диплому, отправлю в лс все данные.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Переделать ВКР в соответсвии с нынешней экономической ситуацией(пандемия) и доделать небольшие изменения по основному текстуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
На данный момент оригинальность 0, а требуется около 60 Проверка будет вузовскаяРефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно поднять оригинальность работы с 30% до 80%. Сайт для проверки antioplagiat.ruРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт5 лет назад
Срочно нужно повысить оригинальность текста вручную , чтобы пройти антиплагиат. Времени очень мало , заранее спасибо!Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать доклад по защите дипломной на 1-2 листа. Дипломную работу скинуРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Тема: «Вымирающие виды животных и растений ленинградской област»Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт5 лет назад
У меня есть этот реферат но надо доработатьРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Помогите мне на контрольной работе по физике и я заплачу, подробности в личкуРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт5 лет назад