Описание особенностей операционной модели компании

Направление менеджмент.

Необходимо описать особенности операционной модели и организационных способностей (в приложении) компании в энергетическом комплексе (будет указана позднее) по годовым отчетам с использованием модели BCG (в приложении), предложить рекомендации по улучшению и выделить лучшие практики с точки зрения структур, бизнес-процессов, персонала и организационных способностей.

Размер 10 страниц 12 шрифтом, графики и рисунки приветствуются, но не сканы.

срок до 18 июня