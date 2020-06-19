Описание особенностей операционной модели компании

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Завершен1 заявка649 просмотров

Направление менеджмент.

Необходимо описать особенности операционной модели и организационных способностей (в приложении) компании в энергетическом комплексе (будет указана позднее) по годовым отчетам с использованием модели BCG (в приложении),  предложить рекомендации по улучшению и выделить лучшие практики с точки зрения структур, бизнес-процессов, персонала и организационных способностей.

Размер 10 страниц 12 шрифтом, графики и рисунки приветствуются, но не сканы. 

срок до 18 июня

5 лет назад
guest_15920569992481
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NFlier
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$35
6 дней
Escrow
Автор выполнил работу очень качественно, уточнял все нюансы, сдал на проверку раньше срока. Рекомендую.
Хороший заказчик. Было приятно с ним работать. Рекомендую

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NFlier
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад