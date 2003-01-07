Составить смету для дипломного проекта

$7
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Закрыт2 заявки807 просмотров

Необходимо подготовить расчет сметной стоимости по образцу.

В расчете не более 70 позиций

Расчет необходим в укрупненной форме по ФЕР

Изменения сметы не предусмотрены, т.е. сделали, я принял и оплатил. Последующие изменения за доп. плату

На выходе необходим Excel файл (пример прикрепил)

Срок - 15 мая (до обеда)

Стоимость - 500р

5 лет назад
ivan2017
Иван 
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8 лет в сервисе
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год назад

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