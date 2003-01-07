Рерайт главы дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок682 просмотра

Необходимо сделать рерайт главы ВКР, название главы:  Формирование участия европейского союза в урегулировании региональных конфликтов, чтобы пройти проверку на антиплагиат.вуз (от 75%) срок до 18.06.2020.  Число слов 7382.

5 лет назад
saidaniko
Саида 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Александра
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Татьяна
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад