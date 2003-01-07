Курсовая работа

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Проектирование компенсационного стабилизатора напряжения последовательного типа с обратной связью.

Данные:Напряжение на нагрузке - 6 вольт, ток - 400 миллиампер,уровень пульсации - 10 милливольт.

5 лет назад
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5 лет назад

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