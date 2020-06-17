Начертить проточную часть турбины в АВТОКАДЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки618 просмотров

Начертить проточную часть турбины, есть пример в ПДФ, есть все необходимые размеры. Максимально быстро. АВТОКАД

AutoCAD
5 лет назад
guest_15923905996162
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-2)
5 лет назад