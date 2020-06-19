35% оригинальности 27 страниц
Задание
Выполнить задание международное частное право - смотри инструкцию, писать не более 800 слов Само задание: нормы непосредственного регулирования и императивный нормы - 1) как судья, перечислить признаки, при наличии которых при конкретной ситуации нужно применять эту норму и эта норма будет императивной, 2) раскрыть практическую ситуацию, на которой раскрываются нормы непосредственного применения - можно использоваться судебную практику, 3) есть ли в других государствах мира выделения императивных норм и норм непосредственного применения, если есть - то как их применять срок до 6 часов вечера 21 июня по Владивостокскому времени
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