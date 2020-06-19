Нужна автоматизированная система для учета и принятия специалистов на работу. Программа должна быть небольшая, просто как макет, который демонстрирует возможности с минимальной реализацией. С неким графическим интерфейсом, чтобы ее можно было продемонстрировать. Требуемый стек: Java, ...