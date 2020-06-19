Кандидатская диссертация: медицина

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Закрыт2 заявки515 просмотров

Здравствуйте

Тема: Особенности верхнедолевых и среднедолевых лобэктомий с пластикой бронха и артерии при новообразованиях легких и трахеи

Объем: 140-150 стр

Цена? Срок?

Нужен план на согласование

3-4 главы должно быть

Уникальность от 85% по ап.ру

5 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Темиркан
 
33 года
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Маъруф
 
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Был
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