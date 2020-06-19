Здравствуйте Тема: Особенности верхнедолевых и среднедолевых лобэктомий с пластикой бронха и артерии при новообразованиях легких и трахеи Объем: 140-150 стр Цена? Срок? Нужен план на согласование 3-4 главы должно быть ...
3 презентации на украинском до 24.06 Философия
ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ:
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ................. ФІЛОСОФІЇ (будь-якого розділу, на власний вибір, наприклад: давньоіндійської; давньокитайської; античної; середньовічної; ................. німецької класичної філософії; сучасної світової філософії; української філософії і т.п.; онтології; гносеології; антропології; аксіології; .............. футурології і т.п.).
2. ФІЛОСОФІЯ ............. (будь-якого філософа, на власний вибір, наприклад, ФІЛОСОФІЯ СОКРАТА; ФІЛОСОФІЯ ПЛАТОНА; ФІЛОСОФІЯ АРИСТОТЕЛЯ; ........... ФІЛОСОФІЯ І.КАНТА; ФІЛОСОФІЯ Ф.НІЦШЕ; ФІЛОСОФІЯ З.ФРЕЙДА та ін.)
3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ........................... (ім'я філософа в будь-якій його праці) ........................ (наприклад, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ І.КАНТА в його праці "КРИТИКА ЧИСТОГО РОЗУМУ") та ін
.ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ:
Обсяг презентацій – від 10 слайдів до 25 слайдів.
1) Перший слайд – назва теми, П.І.Б. студента, назва Університету, факультет, спеціальність.
2) Другий слайд – план простий чи розгорнутий (від 3-5 до 7 пунктів).
3) Передостанній слайд – висновки по пунктах.
4) Останній слайд – список використаних джерел.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ:
1) На кожному слайді обов’язково (бажано) давати заголовок слайду.
2) На кожному слайді обов’язково вставляти різні фото та малюнки за текстом слайду.
3) Текст має бути структурований, тобто виділено головні ідеї, підкреслено, набрано жирним курсивом або іншим кольором.
4) Презентації мають бути змістовні, розкривати назву теми та кожного пункту плану.
5) Презентації мають бути без орфографічних помилок, виконані українською мовою.
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