Ищем руководителя отдела

Сайт нашей компании – www.predmetika.ru

Компания “Предметика" занимается услугами по написанию учебных работ для студентов и аспирантов.

Требуются руководители (на удаленную работу) на каждый отдел (экономический, юридический, гуманитарный, технический, математический итд).

В задачи руководителя входит:

Хорошо разбираться в дисциплине

На каждую работу назначать проверенного исполнителя

Перед сдачей заказа, проверять работу, на всевозможные ошибки

Оперативно принимать работу на корректировки, в случае надобности

Сотрудники принимаются из России и СНГ

Зарплата начисляется раз в неделю/месяц по итогам проведенных заказов через ваш отдел.

Контактное лицо: Тупицын Максим

Пишите на [email protected]