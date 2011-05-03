Ищем руководителя отдела

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок263 просмотра
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Сайт нашей компании – www.predmetika.ru 

Компания “Предметика" занимается услугами по написанию учебных работ для студентов и аспирантов. 

Требуются руководители (на удаленную работу) на каждый отдел (экономический, юридический, гуманитарный, технический, математический итд). 

В задачи руководителя входит: 

    Хорошо разбираться в дисциплине 

    На каждую работу назначать проверенного исполнителя 

    Перед сдачей заказа, проверять работу, на всевозможные ошибки 

    Оперативно принимать работу на корректировки, в случае надобности 

Сотрудники принимаются из России и СНГ

Зарплата начисляется раз в неделю/месяц по итогам проведенных заказов через ваш отдел.

Контактное лицо: Тупицын Максим 

Пишите на [email protected]

13 лет назад
rusuccess
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад