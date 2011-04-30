Требуются специалисты

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок193 просмотра
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Проекту http://Stud-Zone.ru требуются специалисты по естественным (математика, физика) и техническим (детали машин, теоретическая механика, сопромат, тмм, электротехника, электроника, тоэ, гидравлика, теплотехника и т.д.) дисциплинам. Специалисты необходимы для длительного сотрудничества. Просьба "лже-специалистов" не беспокоить.

13 лет назад
VideoMix
Иван 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад