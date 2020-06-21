Нужно создать графические плакаты. Желательно 2 шт., к дипломному проекту. Тема диплома "Современные приемы макетирования в поисках новых форм одежды". Колорит плакатов - ахроматический. В качестве основы геометрические фигуры. Минимализм.
Итоговая работа по зарубежной литературе (20 век)
Необходима письменная итоговая работа по зарубежной литературе 20 века. 26 июня будут высланы на выбор темы для написания эссе/экзаменационного ответа. Время написания работы - 40 минут. Максимальный объём - 2 листа 14 шрифтом (желательно меньше). Направления, авторы и непосредственно сами произведения указаны в прикреплённых ниже файлах. Требуется помощь человека, знающего литературу, желательно обучающегося по специальности литература/филология. Прошу здраво оценивать свои силы и возможности, а также способность в кратчайшие сроки (напомню ещё раз - за 40! минут) суметь написать "эссе" на заданную тему. Оплата договорная и достойная!
Детали и указания вышлю в последующих сообщениях.
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