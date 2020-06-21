Итоговая работа по зарубежной литературе (20 век)

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Закрыт3 заявки429 просмотров

Необходима письменная итоговая работа по зарубежной литературе 20 века. 26 июня будут высланы на выбор темы для написания эссе/экзаменационного ответа. Время написания работы - 40 минут. Максимальный объём - 2 листа 14 шрифтом (желательно меньше). Направления, авторы и непосредственно сами произведения указаны в прикреплённых ниже файлах. Требуется помощь человека, знающего литературу, желательно обучающегося по специальности литература/филология. Прошу здраво оценивать свои силы и возможности, а также способность в кратчайшие сроки (напомню ещё раз - за 40! минут) суметь написать "эссе" на заданную тему. Оплата договорная и достойная!

Детали и указания вышлю в последующих сообщениях.

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