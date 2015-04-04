Контрольная работа

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Дисциплина: международное право

Тема: . «Основные принципы современного международного права» + задача

Кол-во страниц: примерно 10

Оригинальность: 70-80

Срок: 04.04.2015

Дополнительно:

учебники только под ред. бекяшева к. а.

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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