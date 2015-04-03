Контрольная право

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Необходимо написать контрольную по ГП на тему: Особенности возбуждения кассационного производства в российском праве. Надо расписать порядок производства в суде, передача полномочий,вопрос оставления жалобы без движения.

Писать с учетом изменений ГПК РФ!

Объем 5 стр.

10 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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